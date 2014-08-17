Поправить текст

Приветствую всех.

Есть текст 630 симвовлов на английском - описание для страничка фрилансера для биржи подобной этой.

Написано корявыми руками, нужно поправить что б читалось, а не смахивало не переводчик.

Работы для носителя языка на 2 минуты, оплата минимальная, я думаю найдутся фрилансеры которые рады будут получить отзыв за такую простую работу.