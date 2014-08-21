Необходимы ссылки на статьи с иностранных ресурсов. Тематики: продажи в интернет, платежи, управление магазином, создание и запуск проектов, биллинг, продвижение, маркетинг, конкуренция в интернете и другие, касающиеся коммерческих проектов в сети. Нас ...
Нужен письменный переводчик французcкого языка.
Нужен письменный дипломированный переводчик французского языка с опытом работы.
Резюме высылать на почту.
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Требования: выход в скайп и оперативная реализация переводов.
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