Sketchup Pro или другое для визуализации сварочных изделий

Периодически (пару раз в месяц) нужна визуализация металлоизделий. Как правило, это автонавесы, навесы для дома, террас и т.п. Не нужны мегарендеры. Нужно чтобы клиент увидел, как данное изделие будет выглядеть у него на объекте.

Из вводных от нас — это фото, где нужно разместить нарисованный объект в масштабе и схема изделия.

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