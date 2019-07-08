Sketchup Pro или другое для визуализации сварочных изделий

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт13 заявок388 просмотров

Периодически (пару раз в месяц) нужна визуализация металлоизделий. Как правило, это автонавесы, навесы для дома, террас и т.п. Не нужны мегарендеры. Нужно чтобы клиент увидел, как данное изделие будет выглядеть у него на объекте. 

Из вводных от нас — это фото, где нужно разместить нарисованный объект в масштабе и схема изделия.

Первый раз без предоплаты, через инструменты этого сайта. Подтверждаем заявку, вы делаете, мы оплачиваем.

SketchUp
6 лет назад
eldom
Юрий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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