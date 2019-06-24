Требуется выполнить работу по проектированию разделов ЭО, ЭМ, ЭС и ЭН (силовые разделы внутренние, освещение внутреннее, кабельная разводка по наружке, и наружное освещение) для комплекса зданий лечебно-профилактических учреждений. Проект будет проходить Госэкспертизу в Республике Казахстан ...
Проект и расчет нагрузок сталь / алюм конструкции
Нужно собрать несколько стальных и алюминиевых конструкций и рассчитать нагрузки на узлы / определить наиболее эффективные параметры деталей. Конструкции - сложные велосипеды.
На данный момент 2 модели.
Желательно указывайте примерную стоимость работы (ставка в час или цена за пример)
Работа с NDA
Заявки фрилансеров
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