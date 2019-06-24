Проект и расчет нагрузок сталь / алюм конструкции

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Закрыт2 заявки351 просмотр

Нужно собрать несколько стальных и алюминиевых конструкций и рассчитать нагрузки на узлы / определить наиболее эффективные параметры деталей. Конструкции - сложные велосипеды. 

На данный момент 2 модели.

Желательно указывайте примерную стоимость работы (ставка в час или цена за пример)

Работа с NDA

6 лет назад
Serentype
Роман 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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