Проект и расчет нагрузок сталь / алюм конструкции

Нужно собрать несколько стальных и алюминиевых конструкций и рассчитать нагрузки на узлы / определить наиболее эффективные параметры деталей. Конструкции - сложные велосипеды.

На данный момент 2 модели.

Желательно указывайте примерную стоимость работы (ставка в час или цена за пример)

Работа с NDA