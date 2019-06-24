Нужно выполнить проект по спринклерному пожаротушению. Пришлите вашу почту, отправлю Вам информацию по объекту. Вы сможете ознакомиться и прислать в ответном письме стоимость и срок выполнения.
Планировка гардеробной - план
Приветствую!
Цель: необходимо разработать план гардеробного-шкафа.
ТЗ. см. во вложении.
Жду ваши предложения (цена, срок) с примерами ваших работ.
Приступать можно (и нужно) сегодня!
Заявки фрилансеров
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