Планировка гардеробной - план

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Закрыт4 заявки251 просмотр

Приветствую! 

Цель: необходимо разработать план гардеробного-шкафа. 

ТЗ. см. во вложении. 

Жду ваши предложения (цена, срок) с примерами ваших работ. 

Приступать можно (и нужно) сегодня!

6 лет назад
banksy-co
Энди 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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