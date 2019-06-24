Планировка гардеробной - план

Есть продукт (большой уличный зонт, смотрите приложение) который возможно оснастить разными "пъедесталами" с разным весом и диаметром. Хотелось бы понять какую максимальную ветровую нагрузку выдержит зонт (до опрокидывания) с разными пъедесталами. Нужно для презентации, потому ...