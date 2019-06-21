Симуляция продувки в аэродинамической трубе.

Есть продукт (большой уличный зонт, смотрите приложение) который возможно оснастить разными "пъедесталами" с разным весом и диаметром. Хотелось бы понять какую максимальную ветровую нагрузку выдержит зонт (до опрокидывания) с разными пъедесталами. Нужно для презентации, потому нужны не только расчеты, но и визуализация в динамике (например как ведет себя зонт если мы постепенно увеличиваем скорость ветра).

Что у нас есть на руках: Модель зонта в Блендере, модели оснований (3 размера). Общий вес зонта, могу отдельно взвесить по частям, для определения центра тяжести.

Жду от вас - стоимость работы, срок. Предпочтение отдаю людям с портфолио в данной сфере.

ОЧЕНЬ ВАЖНО:

1. Оплата через Western Union (получаете наличку в практически любом банке, комиссия за мой счет) по факту предоставления скринов показывающих что работа выполнена. После оплаты высылаете все остальные файлы в полном объеме.

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