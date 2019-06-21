1. Полная деталировка на все элементы 2. Промежуточные сборочные чертежи. (пооперационные) 3. Итоговые сборочные чертежи с указанием позиций и количества 4. Схема для удобства сборки 5. DXF-файлы для изготовления деталей на ...
3 листа чертежей к диплому по строительству
Нужно сделать три листа А1.
На листах должны быть технологические схемы и графики, календарный план, строительный генеральный план.
Примеры и пояснительную записку приложил. Если нужны будут еще какие-то данные – спрашивайте.
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