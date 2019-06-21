3 листа чертежей к диплому по строительству

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Закрыт3 заявки275 просмотров

Нужно сделать три листа А1. 

  

На листах должны быть технологические схемы и графики, календарный план, строительный генеральный план. 

Примеры и пояснительную записку приложил. Если нужны будут еще какие-то данные – спрашивайте.

https://fex.net/s/8vbtv5b

6 лет назад
gylaevmakar
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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