На 2D схеме dvg формата нужно нанести дополнительные чертежи

Необходимо спроектировать чехол для транспортировки 6-ти треугольников (смотреть вложение) из лёгкого и в тоже время плотного и прочного материала. Должно быть предусмотрено: 1. Отдельный карман для каждого треугольника, с целью не соприкосновения ...