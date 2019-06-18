Доброго вечора, потрібно розвести схему ігрової приставки сега http://www.diagram.com.ua/list/video/video67.shtml Підібрати компонетки які ще є у продажі, якщо деяких компонентів немає у продажі то замінити аналогами, плата буде виготовлятися у домашных умовах, тому враховуйте ...
На 2D схеме dvg формата нужно нанести дополнительные чертежи
в пдф формате скидываю изначальную схему. на нее нужно нанести дополнительные чертежи, которые указаны в фотографиях карандашем
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