Доделать проект электрики частного дома в AutoCAD'e

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт8 заявок331 просмотр

Добрый день!.

Необходимо доделать проект электрики частного дома (пример пришлю);

Есть исходить в dwg формате.;

В конце работы предоставить исходник в dwg формате.

6 лет назад
_Andrey_job
Андрей 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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