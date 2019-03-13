_Andrey_job

Добрый день! Необходимо нарисовать 3д модель элемента (отмеченного красным цветом) в 3DsMAX. Элемент должен получиться "живеньким", если всё понравиться то будет более крупный заказ. Деталь создается для вырезания на ЧПУ. Срок - чем быстрее, тем лучше.