_Andrey_job

Добрый день!. Необходимо доделать проект электрики частного дома (пример пришлю); Есть исходить в dwg формате.; В конце работы предоставить исходник в dwg формате.
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- $20Чертежи и Схемы8 заявокЗакрыт4 года назад
- $20
Добрый день! Необходимо нарисовать 3д модель элемента (отмеченного красным цветом) в 3DsMAX. Элемент должен получиться "живеньким", если всё понравиться то будет более крупный заказ. Деталь создается для вырезания на ЧПУ. Срок - чем быстрее, тем лучше.3D-графика7 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо доработать лестницу к пристройке не изменяя существующих размеров лестничной площадки и наложить текстуры на объекты по образцу (см. вложение); Рендер необходимо выполнить с 4х ракурсов; Есть исходник в .max формате.Интерьеры и Экстерьеры3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо выполнить проект хоз.блока под котельную, а точнее изменить/доработать Есть исходник в dwg формате.Архитектура зданий9 заявокЗакрыт5 лет назад