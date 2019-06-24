Необходимо выполнить чертежи табуреток, маникюрного стола, подкатной тумбы, вешалки, барного стула и стола, локеров в короткие сроки в пределах 5 тысяч рублей
Отрисовать чертежи
Ищем фрилансеров для участия в долгосрочном проекте отрисовки чертежей (более 20 000 шт) на базе предоставленных шаблонов. Нужно будет их отрисовать и привести к единому формату.
Размер одного чертежа: 600 х 400 dpi.
Образцы исходников и примерный желаемый результат - в приложении.
Заявки фрилансеров
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