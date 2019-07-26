Stark_2018

Александр Stark_2018

 
40 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Виртуальный ассистент

    $400

    Требуется виртуальный ассистент для выполнения редактирования документов, поиска информации в интернете и составления таблиц. Необходимы навыки работы с Excel, Word и Google Docs, а также базовые знания Photoshop. Важно внимание к деталям и ответственность. Занятость на начальном этапе 3-4 часа в день.

    Редактирование и Корректура16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать визуализацию кухни-столовой

    Необходимо отрисовать кухню с другими фасадами, столешницей, фартуком в интерьере (конструкция кухни не изменится). Диван, стулья, обеденный стол будут другие (данные мы предоставим). + Нужно предложить что-то иное справа там, где стекло.

    Интерьеры и Экстерьеры17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отрисовать чертежи

    Ищем фрилансеров для участия в долгосрочном проекте отрисовки чертежей (более 20 000 шт) на базе предоставленных шаблонов. Нужно будет их отрисовать и привести к единому формату. Размер одного чертежа: 600 х 400 ...

    Чертежи и Схемы57 заявок
    Закрыт
    6 лет назад