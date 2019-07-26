Stark_2018

Требуется виртуальный ассистент для выполнения редактирования документов, поиска информации в интернете и составления таблиц. Необходимы навыки работы с Excel, Word и Google Docs, а также базовые знания Photoshop. Важно внимание к деталям и ответственность. Занятость на начальном этапе 3-4 часа в день.