Создать визуализацию кухни-столовой

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Закрыт17 заявок640 просмотров

Необходимо отрисовать кухню с другими фасадами, столешницей, фартуком в интерьере (конструкция кухни не изменится). Диван, стулья, обеденный стол будут другие (данные мы предоставим). + Нужно предложить что-то иное справа там, где стекло. 

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Stark_2018
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