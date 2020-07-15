Проект дома 250 м2

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт24 заявки545 просмотров

Нужно сделать частично проект дома, а именно, 3 спальни, санузел с бассейном и Терасса.

5 лет назад
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