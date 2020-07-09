Дизайн-проект квартиры 45m (новострой), стандартная 1-комнатная (Киев)

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Закрыт26 заявок540 просмотров

Добрый день, необходима ведомость чертежей состоящая из следующих исходных данных:

Площадь помещения, м²: 45

Дизайн помещения: дизайн дома/квартиры

Нужна 3D визуализация

Подобрать цветовую гамму помещения

Подобрать мебель

Обмерный план

План расстановки мебели

План потолков

План размещения осветительных приборов

План привязки и расположения выключателей

План размещения электросетей

План полов

План отопления и кондиционеров

План сантехнического оборудования

Развертка стен в ванной комнате

Развертка стен в кухне-гостиной

Развертка стен в спальне

Развертка стен в прихожей

Спецификация материалов и мебели

Визуализация по каждому помещению

5 лет назад
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