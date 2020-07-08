Дизайн интерьера

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Закрыт36 заявок1171 просмотр

Есть комната спальня 100 квадратных метров 

Плачу 2$ за квадрат (без мебели)

С мебелью 3 за квадрат

У нас студия будем работать долго.

Нужен дизайн интерьера.

Пишите цену и сроки

Фрилансеров прошу обновить цену!

5 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
32 года
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5 лет назад
5 лет назад
Алина
 
25 лет
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Даша
 
24 года
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5 лет назад
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Нигяр
 
38 лет
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Илья
 
26 лет
5 лет в сервисе
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Артем
 
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Симон
 
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Витп
 
30 лет
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Ровена
 
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Ирина
 
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Сюзанна
 
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4 года назад
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Никита
 
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