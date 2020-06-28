Дизайн интерьера квартиры 60 кв.м

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Закрыт33 заявки752 просмотра

Добрый день, уважаемые дизайнеры!

Я прямой заказчик, молодая семья, для новой квартиры необходим дизайн интерьера по каталогам популярных магазинов РФ/СПб ЛеруаМерлен, Икеа и т.п.

Предпочтения в стилях - минимализм, скандинавия и модерн

Изображение хотелось бы видеть максимально реалистичным, как на фото

5 лет назад
deMike
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