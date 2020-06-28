Конструктор мебели для квартиры

Требуется конструктор-технолог мебели на проект квартиры,

который подготовит всю документацию в Базис-метельщике для производства мебели.Есть первичные эскизы (включая черновые наброски в Базисе) и размеры:1)Двухсторонний Шкаф-купе/перегородка+тумба под обувь;2)Кухня+антресоль в коридоре;3)Мебель для гостиной;4)Мебель для ванной.

Общее кол-во 20 позицийСрок выполнения сжатый-до вечера 29(пн) июня. Нужно разработать документацию для производства в Базис-Мебельщик-20 позиций .Кроме задание на распил и кормление-включая заказ ЛДСП,МДФ для фасадов и кромки.

нужен полный список фурнитуры до закупки-включая артикулы производителей и кол-во.Внимание: нужно будет выслать предварительно перед расстановкой присадки эскизы всех изделий для согласования в pdf.Фурнитуру можно менять-сохраняя ценовой диапазон, и не ухудшая качество.

Было предложение поменять ящики Boyard на МДМ-я согласен, если цена таже примерно и цвет стенок будет серый или антрацит.

Систему купе я не указал-там важна приемлемая цена и Ваше мнение как специалиста.

Я готов по всем позициям обсуждать проект по теелфону и whats app.