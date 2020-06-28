Проект дома

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Закрыт9 заявок784 просмотра

Проект кирпичного дома с мансардой. План готового фундамента прилагаю. На планах нет помещения котельной. 

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