Доработка дизайна магазина светотехники

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт11 заявок445 просмотров

Доработка дизайна по 3D-модели торгового зала магазина светотехники в стиле лофт, 160 кв.м. Дорисовывание, проработка эстетической составляющей, рекомендации по оформлению и схеме освещения. Из-за ограничений ресурса по размерам файлов, невозможно прикрепить саму модель, поэтому приложены схема и изображения.

5 лет назад
guest_15934966985052
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Ирина
 
27 лет
6 лет в сервисе
Была
8 дней назад
5 лет назад
Иван
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
47 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Роман
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Виктория
 
49 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Даниил
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
5 лет назад
Константин
 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
8 часов назад
5 лет назад
ТОП-5
Интерьеры и Экстерьеры
Инна
 
42 года
18 лет в сервисе
Была
17 минут назад
25 отзывов
5 лет назад
Денис
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн интерьера квартиры 60 кв.м

    Добрый день, уважаемые дизайнеры! Я прямой заказчик, молодая семья, для новой квартиры необходим дизайн интерьера по каталогам популярных магазинов РФ/СПб ЛеруаМерлен, Икеа и т.п. Предпочтения в стилях - минимализм, ...

    Интерьеры и Экстерьеры33 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Конструктор мебели для квартиры

    $150

    Требуется конструктор-технолог мебели на проект квартиры, который подготовит всю документацию в Базис-метельщике для производства мебели.Есть первичные эскизы (включая черновые наброски в Базисе) и размеры:1)Двухсторонний Шкаф-купе/перегородка+тумба под обувь;2)Кухня+антресоль в коридоре;3)Мебель для гостиной;4)Мебель для ванной. ...

    Интерьеры и Экстерьеры3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать проект

    Я студент по дизайну интерьера. Мне нужно написать отделочную работу на квартире площадью 180 кв.м. Мне нужно иметь модель в программном обеспечении SketchUp, а также создавать программы AutoCAD.

    AutoCADSketchUp
    Интерьеры и Экстерьерынет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн стен офиса (38 м2)

    Требуется выбрать цветовую гамму для офиса в соответствии с фирменными цветами компании и лого. Часть офиса будет разделена перегородкой с дверью. Изобразить в цвете 3d модель (на а4 в PDF или JPEG), разместить ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн-проект квартиры

    Добрый день! Необходимо сделать дизайн-проект квартиры 60 кв. М. Нужны визуализация, расстановка мебели, подбор материалов (плитка, обои и пр.). Разводка электричества не нужна. Чисто дизайн.  Заявки без стоимости и сроков исполнения не ...

    Интерьеры и Экстерьеры32 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание 360-панорам для 5-комнатной квартиры

    Здравствуйте,  необходимо смоделировать и качественно отрендерить ракурсы для создания 360-тура по квартире. Финальный результат: - 11 панорам (360), после пост-обработки - картинки в формате jpg, 6000x3000px ...

    Интерьеры и Экстерьеры10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн интерьер квартиры

    Планирую полного ремонта Квартиры в новострое ЖК "Одиссей" г. Одесса. Интересует дизайн проект+авторский надзор. Рассматриваю только варианты людей в Одессе, для удобства надзора.

    Интерьеры и Экстерьеры4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать дизайн кухни в интерьере с реалистичной визуализацией

    Требуется сделать современный дизайн кухни (лофт, скандинавский стиль, минимализм и тд). А также сделать реалистичную визуализацию этого дизайна. Картинки должны быть похожи на фото. Будут использоваться для рекламы. Также, если у вас есть подобные ...

    Интерьеры и Экстерьеры19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад