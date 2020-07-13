Дизайн квартиры 75м2

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт15 заявок432 просмотра

Работа состоит из 3 частей:

1) предварительное обсуждение планировки с разными вариантами планировок

2) технический дизайн

3) визуализация

Сроки:

- на 1 этап есть 1-2 дня

- на 2 этап - 1 неделя 

- на 3 этап - в течении 2 месяцев(по договоренности) 

Квартиры для семьи из 3 человек (2 взрослых и ребенок 5лет). Должно быть 2 маленькие спальни и максимально много места в кухне-студии. На балконах нужно реализовать 2 рабочих места под ноутбуки. Санузел раздельный. Больше деталей и размеры в личку

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