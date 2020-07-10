Требуется дизайн интерьера для загородного дома (МО, в районе г.Домоде

[table]Задача:

Необходима разработка дизайн-проекта для загородного дома из газосиликатных блоков с отделкой из облицовочного кирпича, общей площадью где-то 400-450 +/- метров, расположен в МО, в Домодедовском районе.

Стили интерьера, которые нам подходят: хай-тек, можно с элементами авангарда, неоклассики, luxury, арт-деко, итальянского, лаунжа, функционализма, какой-то зацикленности на одном - нет, в каждом нравятся какие-то решения, если они к месту, вполне возможна компоновка разных направлений в разных зонах дома.

Общая концепция - современный, технологичный внешний вид с некоторыми элементами "изюминки".

Может быть можно посмотреть в сторону "отельного стиля" в отелях категории Luxury.

Мы открыты для идей :)

P.S. Приложенные элементы архитектурного проекта с планировочным решением - просто фантазия архитектора, что делал дом, какие-то зоны будут частично совпадать, какие-то нет.

Дом 3-ех уровневый : цоколь, 1-ый этаж с зоной бассейна, 2-ой (мансардный) этаж.

Обязательные требования:

Ищем профессионала своего дела с хорошей фантазией и чувством вкуса :)

Со своей стороны - мы готовы быть погруженными в процесс от А до Я, участвовать на всех этапах проектирования, делиться своими хотелками и пожеланиями и слушать ваши :)

Инженерные сети: теплые полы, отопление, водоснабжение, кондиционирование, вентиляция, электрика - делает специализированная компания, от вас будут нужны только привязки тех или иных элементов к интерьеру и функционалу.

Стадии, что нам точно требуются:

- Совместное составление ТЗ (обмерочно-планировочные работы).

- Эскизный проект + визуализация.

- Рабочая документация с привязками инженерных сетей.

Стадии под вопросом:

- Подбор материалов.

- Комплектация.

В визуальных решениях должны использоваться элементы, которые берутся не с потолка, а с каких-то конкретных каталогов интерьеров или ассортимента тех или иных поставщиков.

Приветствуются "необычные" заказные элементы дизайна; стеновые панели; натуральный шпон и прочие интересные фичи и фишки.

Все должно быть красиво, стильно и почти шикарно, чтобы не было стыдно за работу ни вам, ни нам :)

Обязательное требование - оплата по безналу от юрлица, ИП отлично подойдет!

Также большое желание не только видеть в переписке нашего партнера (исполнителя), но и в живую, соответственно ищем из Москвы или МО.

Ждем ваших шикарных работы и предложений по стоимости ваших услуг.

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