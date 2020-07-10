Есть комната спальня 100 квадратных метров Плачу 2$ за квадрат (без мебели) С мебелью 3 за квадрат У нас студия будем работать долго. Нужен дизайн интерьера. Пишите цену и сроки ...
Требуется дизайн интерьера для загородного дома (МО, в районе г.Домоде
[table]Задача:
Необходима разработка дизайн-проекта для загородного дома из газосиликатных блоков с отделкой из облицовочного кирпича, общей площадью где-то 400-450 +/- метров, расположен в МО, в Домодедовском районе.
Стили интерьера, которые нам подходят: хай-тек, можно с элементами авангарда, неоклассики, luxury, арт-деко, итальянского, лаунжа, функционализма, какой-то зацикленности на одном - нет, в каждом нравятся какие-то решения, если они к месту, вполне возможна компоновка разных направлений в разных зонах дома.
Общая концепция - современный, технологичный внешний вид с некоторыми элементами "изюминки".
Может быть можно посмотреть в сторону "отельного стиля" в отелях категории Luxury.
Мы открыты для идей :)
P.S. Приложенные элементы архитектурного проекта с планировочным решением - просто фантазия архитектора, что делал дом, какие-то зоны будут частично совпадать, какие-то нет.
Дом 3-ех уровневый : цоколь, 1-ый этаж с зоной бассейна, 2-ой (мансардный) этаж.
Обязательные требования:
Ищем профессионала своего дела с хорошей фантазией и чувством вкуса :)
Со своей стороны - мы готовы быть погруженными в процесс от А до Я, участвовать на всех этапах проектирования, делиться своими хотелками и пожеланиями и слушать ваши :)
Инженерные сети: теплые полы, отопление, водоснабжение, кондиционирование, вентиляция, электрика - делает специализированная компания, от вас будут нужны только привязки тех или иных элементов к интерьеру и функционалу.
Стадии, что нам точно требуются:
- Совместное составление ТЗ (обмерочно-планировочные работы).
- Эскизный проект + визуализация.
- Рабочая документация с привязками инженерных сетей.
Стадии под вопросом:
- Подбор материалов.
- Комплектация.
В визуальных решениях должны использоваться элементы, которые берутся не с потолка, а с каких-то конкретных каталогов интерьеров или ассортимента тех или иных поставщиков.
Приветствуются "необычные" заказные элементы дизайна; стеновые панели; натуральный шпон и прочие интересные фичи и фишки.
Все должно быть красиво, стильно и почти шикарно, чтобы не было стыдно за работу ни вам, ни нам :)
Обязательное требование - оплата по безналу от юрлица, ИП отлично подойдет!
Также большое желание не только видеть в переписке нашего партнера (исполнителя), но и в живую, соответственно ищем из Москвы или МО.
Ждем ваших шикарных работы и предложений по стоимости ваших услуг.
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