Дизайн квартиры 45 кв метров

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт9 заявок449 просмотров

состав проекта

План монтажа.

План демонтажа.

План пола. План теплого пола.

План монтажа потолков.

План расстановки освещения и выключателей.

План расстановки силовых и слаботочных розеток.

Схема отделки стен.

Раскладка керамической плитки. Привязка

сантехнического оборудования.

Развертка стен.

Атмосферные коллажи на основные помещения

Все материалы, мебель , электрику и цветовые решения предоставим  по ссылке 

5 лет назад
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