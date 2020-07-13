Дизайн интерьера тренажерного зала

Здравствуйте уважаемые дизайнеры. Требуется разработать общий стиль внутреннего оформления и ищем для этого талантливого дизайнера. Вначале нужно придумать и реализовать в графике входную группу. Если нас устроит мы продолжим сотрудничество и исполнитель получит заказ на дальнейшее оформление. 3d визуализация не обязательна. Нужен стиль. Предпочтительно брутальный ч/б с редким цветовым включением. Желаем удачи! (ссылка на 3d прилагается) https://kuula.co/edit/710c6/collection/7lSQX