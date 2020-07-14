Интерьер квартиры

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Закрыт27 заявок582 просмотра

Здравствуйте! Нужно сделать интерьеры двух квартир, по планировке во вложение, так же образцы что нужно в итоге также во вложении. Интересует цена визуалок за м2.

Спасибо!

5 лет назад
oleksandriys
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