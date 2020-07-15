Дизайн фасада дома в стиле минимализма.

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Закрыт8 заявок539 просмотров

Оформить фасад дома в стиле минимализма.

Также можно добавить Террасы и выдающиеся декоративные элементы фасада.

Проект мною разработан в SketchUP Pro 2020. Скину вам после выбора исполнителя.

На картинках я показал варианты зарезки и применения облицовочного бруса.

  • Необходимо вначале со мной согласовать применяемые отделочные материалы
  • далее предварительный эскиз идеи
  • сделать 4 картинки фасада с разных ракурсов.  (размер 200мм по высоте и качество для сайта)
  • эти-же 4 картинки без ландшафта, только дом (размер 200мм по высоте и качество для сайта)
  • Чертежи дизайна
SketchUp
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khm99
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