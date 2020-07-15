Есть общий дизайн кухни с точными размерами, думаю что нужно перенести в Pro100, посчитать все материалы, далее помочь заказать материалы на сайте ВиЯр через конструктор в моем личном кабинете.
Дизайн фасада дома в стиле минимализма.
Оформить фасад дома в стиле минимализма.
Также можно добавить Террасы и выдающиеся декоративные элементы фасада.
Проект мною разработан в SketchUP Pro 2020. Скину вам после выбора исполнителя.
На картинках я показал варианты зарезки и применения облицовочного бруса.
- Необходимо вначале со мной согласовать применяемые отделочные материалы
- далее предварительный эскиз идеи
- сделать 4 картинки фасада с разных ракурсов. (размер 200мм по высоте и качество для сайта)
- эти-же 4 картинки без ландшафта, только дом (размер 200мм по высоте и качество для сайта)
- Чертежи дизайна
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