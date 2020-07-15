Посчитать материалы и помочь сделать заказ для кухни через ВиЯр Pro

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрытнет заявок455 просмотров

Есть общий дизайн кухни с точными размерами, думаю что нужно перенести в Pro100, посчитать все материалы, далее помочь заказать материалы на сайте ВиЯр через конструктор в моем личном кабинете.

5 лет назад
slavic
43 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров