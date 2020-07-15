Разработать эскиз фасада здания

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Закрыт13 заявок865 просмотров

Имеется здание магазина на реконструкции, требуется разработать несколько вариантов оформления лицевой стороны ( фасада). Здание будет достраиваться - полноценный 2 этаж. На первом этаже предполагается размещение придорожного кафе либо магазина, 2 этаж- хостел или мини гостиница. Перед зданием имеется площадка для оборудования терассы шириной 3-5 метров. Размеры окон можно менять Старые в любом случае демонтируем. Вход располагается с левой стороны ( это вряд ли изменить можем...)

По стилю оформления - гляньте сохраненные пины -https://pin.it/V8aC08t

Приветствуется дерево, профлист, кирпич, и их всевозможные комбинации - также возможен вариант вентфасада (под утепление)

Во вложении план в ARCHICAD прилагается

ArchiCAD
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