В разделе ПОС и ПОД определить опасные зоны работы крана по замечания госэкспертизы
Требуется инженер-электрик для работы над проектом
Требуется выполнить работу по проектированию разделов ЭО, ЭМ, ЭС и ЭН (силовые разделы внутренние, освещение внутреннее, кабельная разводка по наружке, и наружное освещение) для комплекса зданий лечебно-профилактических учреждений. Проект будет проходить Госэкспертизу в Республике Казахстан (далее РК). Необходимо учесть действующие в РК нормы проектирования (не сильно отличаются от норм, действующих на территории СНГ). Также необходимо закладывать электрооборудование, допускаемое на территории РК.
Далее по замечаниям Госэкспертизы необходимо откорректировать разделы. Разделы по электро-технической части необходимо будет выполнить в единой стилистике по требованиям проектной организации. Оплата в 2 этапа: 1 – После выдачи разделов, 2 – после согласования с Госэкспертизой.
Объем работы большой, сроки сжатые, поэтому возможно привлечение команды специалистов, либо 2 и более отдельно работающих фрилансеров. Также, возможно дальнейшее удаленное сотрудничество.
В части адаптации чертежей к нормам РК, можем оказать консультацию и содействие. Все подробности исполнителю.
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