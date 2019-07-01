Конструктивное решение загородного дома

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Закрыт4 заявки448 просмотров

Добрый день! Необходимо сделать конструктивное решение загородного дома с баней, гаражом и навесом 

состав проекта АС  такой: 

– Монолитный ж/б фундамент (сваи, ростверк, плита) 

– Несущие конструкции стен (колонны/сердечники/кладка включенная в работу, перегородки, перемычки) 

– Схема ж/б ригелей 

– Развертки фасадных стен (наружная верста/планкен)  

– Деревянные конструкции покрытия и кровли 

– Входы, крыльца, навесы 

Сроки выполнения две недели. Прошу указать в ответном письме стоимость выполнения.

Прикрепляем не окончательный вариант проект (окончательный вариант, по которому надо будет сделать, пришлем перед стартом работы, так как сейчас немного проект дорабатывается архитектором, но состав проекта и количество листов не изменится, так что ориентируемся на проект, который прикреплен к письму

6 лет назад
Zhagarin
Михаил 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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