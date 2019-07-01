Добрый день! Необходимо сделать конструктивное решение загородного дома с баней, гаражом и навесом

состав проекта АС такой:

– Монолитный ж/б фундамент (сваи, ростверк, плита)

– Несущие конструкции стен (колонны/сердечники/кладка включенная в работу, перегородки, перемычки)

– Схема ж/б ригелей

– Развертки фасадных стен (наружная верста/планкен)

– Деревянные конструкции покрытия и кровли

– Входы, крыльца, навесы

Сроки выполнения две недели. Прошу указать в ответном письме стоимость выполнения.

Прикрепляем не окончательный вариант проект (окончательный вариант, по которому надо будет сделать, пришлем перед стартом работы, так как сейчас немного проект дорабатывается архитектором, но состав проекта и количество листов не изменится, так что ориентируемся на проект, который прикреплен к письму