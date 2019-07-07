Выполнить разделы ЭОМ и ОС

Необходимо выполнить раздел ЭОМ. Освещение газофиката и площадки под автоцистерну перед ним. В расчетах предусмотреть использование тельфера на 1,5 тонны. В Литве предусмотреть две разметки на 220 и 380 вольт.

Раздел ОС. Установка датчиков открытия дверей на калитки. Как предложение предоставить вариант использования датчиков типа штора. Установка ревуна.

Цену предлагайте. Срок понедельник вечер.

Тз и исходники в личку, так что нужны ваши телефон и почта.