Добрый день! Необходимо сделать конструктивное решение загородного дома с баней, гаражом и навесом состав проекта АС такой: – Монолитный ж/б фундамент (сваи, ростверк, плита) – Несущие конструкции стен (колонны/сердечники/кладка включенная в работу, ...
Векторизация в visio примерно 10 небольших схем.
Схемы помещений с прокладкой кабель-каналов и лотков, розетки потом добавлю сам. Все схемы в формате jpeg или tiff, но есть планы эвакуации в формате dwg (можно легко перенести в visio (VSD)). То есть скелет комнат имеется, надо просто доьавить коммуникации, стены, размеры и прочее, как на картинках. В прикрепленном файле образец (скриншот), у самих файлов хорошее разрешение (просто сайт не пропускает). Знающему человеку эта работа не составит большого труда, тем более что особо постараюсь не придираться, если сделаете быстро.
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