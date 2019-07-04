Векторизация в visio примерно 10 небольших схем.

Схемы помещений с прокладкой кабель-каналов и лотков, розетки потом добавлю сам. Все схемы в формате jpeg или tiff, но есть планы эвакуации в формате dwg (можно легко перенести в visio (VSD)). То есть скелет комнат имеется, надо просто доьавить коммуникации, стены, размеры и прочее, как на картинках. В прикрепленном файле образец (скриншот), у самих файлов хорошее разрешение (просто сайт не пропускает). Знающему человеку эта работа не составит большого труда, тем более что особо постараюсь не придираться, если сделаете быстро.