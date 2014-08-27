Нарисовать бумажного динозавра, вставить в баннер

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен23 заявки7481 просмотр
#1$100

Раньше у нас был такой паучок https://farm3.staticflickr.com/2936/14741431255_3fca994f35_o.jpg, он стоял перед входом в офис.

Но потом сменили фирменный стиль с синего на серо оранжевый. Стиль можно увидеть через наш сайт www_jnetwork_kz. Там на каждой странице сайта разная картинка в шапке нарисована.

Задача:

1. Нарисовать нового динозавра в соответствии с новыми цветами и стилем. Динозавр должен быть бумажный.

2. Поместить его на баннере, с текстами, как в старом варианте, выдать файл для распечатки баннера в типографию.

https://farm3.staticflickr.com/2927/14765787025_67fb2d6061_b.jpg вот такой сделали мы вариант, но он нам не нравится.

Понравились динозавры:

http://m.mediapost.com/publications/16/UPS-B2.jpg

http://www.stcukids.org/wp-content/uploads/dinosaur_money.jpg

Вот еще неплохие http://geekalabama.files.wordpress.com/2014/04/1e8dc475a8bb0b034fb67b633f838e03_large.jpg, но рот не нравится и лапки слишком длинные.

Динозавр должен быть выразительным, мощным, с характером.

WordPress
11 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Победитель конкурса

Mich_D
Михаил 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 лет назад
#1
Михаил отлично рисует, рекомендую! Нарисовал мне динозавра для наружной рекламы просто супер!
Андрей - великолепный заказчик и приятный в общении человек! Предоставил детальное задание с прототипом и своевременную оплату. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Mich_D
Михаил 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 лет назад
#1
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