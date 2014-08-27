Открытие магазина (отдела) хоз товаров и бытовой химии, в помещении в котором находится магазин сувениров игрушек и все для праздника. Требуется сделать. 1. рекламный банер-1,1х2,6 (вертикально 2,6 высота) ...
Нарисовать бумажного динозавра, вставить в баннер
Раньше у нас был такой паучок https://farm3.staticflickr.com/2936/14741431255_3fca994f35_o.jpg, он стоял перед входом в офис.
Но потом сменили фирменный стиль с синего на серо оранжевый. Стиль можно увидеть через наш сайт www_jnetwork_kz. Там на каждой странице сайта разная картинка в шапке нарисована.
Задача:
1. Нарисовать нового динозавра в соответствии с новыми цветами и стилем. Динозавр должен быть бумажный.
2. Поместить его на баннере, с текстами, как в старом варианте, выдать файл для распечатки баннера в типографию.
https://farm3.staticflickr.com/2927/14765787025_67fb2d6061_b.jpg вот такой сделали мы вариант, но он нам не нравится.
Понравились динозавры:
http://m.mediapost.com/publications/16/UPS-B2.jpg
http://www.stcukids.org/wp-content/uploads/dinosaur_money.jpg
Вот еще неплохие http://geekalabama.files.wordpress.com/2014/04/1e8dc475a8bb0b034fb67b633f838e03_large.jpg, но рот не нравится и лапки слишком длинные.
Динозавр должен быть выразительным, мощным, с характером.
Победитель конкурса
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