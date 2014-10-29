Скомпоновать наружный баннер мед центра

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен20 заявок221 просмотр

Надо сделать в стилистике сайта

Будет клеится на окна

Все данные дам

11 лет назад
itpoint
Павел 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

nikitok951
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Поработали хорошо - быстро и по тз были выполнены первые наработки, правда не завершили проект по вине изначального заказчика. Была выплачена оговоренная неустойка.
Сотрудничали давно, но начальство Павла решило притормозить и проект завис... Но Павел как честный человек спустя столько времени по своей инициативе выплатил часть суммы и написал положительный отзыв, за что благодарен ему.

Заявки фрилансеров

nikitok951
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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