Разработчик рекламных листовок

Раньше у нас был синий стиль, потом поменялся. Но паучка мы долго не меняли, он нам нравился. Вот такой был паучек https://farm3.staticflickr.com/2936/14741431255_3fca994f35_o.jpg Надо нарисовать нового, уже в новом стиле http://jnetwork.kz/ Там ...