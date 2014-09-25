Оформление интерактивной стены в детском саду

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен3 заявки233 просмотра

Необходимо разработать макет для интерактивной стены в детском саду. Размер стены длина 8,88 м высота 2,07м. По изготовления есть два варианта: либо роспись стен с возможностью закрепления отдельных съемных элементов, либо панели ПВХ с нанесением самоклеющейся пленки, со съемными элементами.

Мы должны дать воспитателям возможность, по наблюдениям детей за природой, изменять на стене декоративные элементы, например по погоде, по изменениям природы (деревья голые, выпал снег, выросла трава и.т.д.). Т.к. стена достаточно длинная, можно разделить на две зоны, вторую зону изобразить в виде внутреннего интерьера избушки (современной квартиры, сказочного дворца и т.д.) уже для изучения временных изменений (часы, время суток)

Стена располагается в группе с детьми 2-3 лет, и название детского сада "Брусничка"

11 лет назад
Kameya_Sprint
Александра 
51 год
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$100
2 дня
Ирина, все очень быстро сделала, предложила новые решения. Проект еще не завершен по причине трудностей у заказчика.
Хороший заказчик, буду рада еще поработать

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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