требуется на постоянную работу фрилансер по разработке рекламных листов. компания занимается предоставлениям услуг доступа к сити интернет, установкой охранных систем, спутникового тв, и много различных видов действия!
Оформление интерактивной стены в детском саду
Необходимо разработать макет для интерактивной стены в детском саду. Размер стены длина 8,88 м высота 2,07м. По изготовления есть два варианта: либо роспись стен с возможностью закрепления отдельных съемных элементов, либо панели ПВХ с нанесением самоклеющейся пленки, со съемными элементами.
Мы должны дать воспитателям возможность, по наблюдениям детей за природой, изменять на стене декоративные элементы, например по погоде, по изменениям природы (деревья голые, выпал снег, выросла трава и.т.д.). Т.к. стена достаточно длинная, можно разделить на две зоны, вторую зону изобразить в виде внутреннего интерьера избушки (современной квартиры, сказочного дворца и т.д.) уже для изучения временных изменений (часы, время суток)
Стена располагается в группе с детьми 2-3 лет, и название детского сада "Брусничка"
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наружная реклама18 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен дизайн баннеров (хотим полностью закрыть заднюю стенку стенда на выставке) Прошу сообщать цену и сроки !!!Завершен11 лет назад
Требуется фрилансер-дизайнер, готовый поработать удаленно. Разработка дизайн-макетов наружной рекламы и полиграфической продукции для РА в г.Южно-Сахалинске.Наружная реклама27 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5
Требуется специалист, работающий в Corel Draw. надо нужным узором расположить логотипы для изготовления Брендволла. СрочноНаружная реклама2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Надо сделать в стилистике сайта Будет клеится на окна Все данные дамЗавершен11 лет назад
- $20
макет, на метало-пластиковый входной блок, для фитнес клуба. общей площадью 6м.кв. большая часть макета- это крупно написанные короткие фразы (в виде " спорт" "акробатика" "занятия для детей") или крупные фото. есть текст и примерные ...Наружная реклама17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Раньше у нас был такой паучок https://farm3.staticflickr.com/2936/14741431255_3fca994f35_o.jpg, он стоял перед входом в офис. Но потом сменили фирменный стиль с синего на серо оранжевый. Стиль можно увидеть через наш сайт www_jnetwork_kz. Там на каждой странице ...Завершен11 лет назад
Открытие магазина (отдела) хоз товаров и бытовой химии, в помещении в котором находится магазин сувениров игрушек и все для праздника. Требуется сделать. 1. рекламный банер-1,1х2,6 (вертикально 2,6 высота) ...Завершен11 лет назад
- $100
Полная визуализация и брендирование с трех сторон автомобиля (правый и левый борт, крышка багажника). Без предоплаты,утверждаем оплачиваем вы исходники.Завершен11 лет назад
Здравствуйте, фрилансеры! Нужен простой макет 1,1 м на 1,8 м для стенда заголовок, логотип, карта , контакты карта с гугла что-бы была по контурах Кто рисовал или кто ...Наружная реклама15 заявокЗакрыт11 лет назад