Kameya_Sprint

Необходимо написать скрипт для калькулятора на HTML коде (в шаблон не вшивается), сайт на конструкторе. Калькулятор представляет из себя расчет экономии на расходах по воде с разным количеством проживающих, в сравнении с без/с установленным водосчетчиком. ...
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт с 10-ю разделами, с главной новостной страницей и 8-ю разделами с возможностью пополнять информацию с личного аккаунта, с формой заказа каждый раздел. И последний раздел с контактами и картой месторасположения. То есть это будет ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо оформить окна парикмахерской. Желательно светорассеивающим баннером, с внутренней подсветкой. Необходимо макеты оформить по мотивам "Мастер и Маргарита", точнее экранизации с Ковальчук. Один кадр, где Маргарита намазалась волшебным кремом Азазелло и смотрится в зеркало. А ...Наружная реклама4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
нужны макеты для оформления фасада магазина-кафе самоклеющейся пленкой на окна. Сколько будет стоить ваша работа, если размеры окон: высота 130см, ширина 104 см. — таких окон 4 шт? И в таком же стиле режим работы магазина ...Наружная реклама1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо разработать макет для интерактивной стены в детском саду. Размер стены длина 8,88 м высота 2,07м. По изготовления есть два варианта: либо роспись стен с возможностью закрепления отдельных съемных элементов, либо панели ПВХ с нанесением ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо разработать макет баннера, размер: 1,3*6,5м. (высота х длина). Стиль сохранить такой же как в файле визитки "sdelat_kak_tut". Изменить текст на "автосервис: рихтовка-покраска, ремонт двигателей, ремонт ходовой части. конт. телефон: 89247687788/89247603388 слева от текста картинка с выезжающей ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен10 лет назад