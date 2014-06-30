Kameya_Sprint

Александра Kameya_Sprint

 
50 летРоссия/Якутск
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Скрипт для калькулятора экономии на сайте

    Необходимо написать скрипт для калькулятора на HTML коде (в шаблон не вшивается), сайт на конструкторе. Калькулятор представляет из себя расчет экономии на расходах по воде с разным количеством проживающих, в сравнении с без/с установленным водосчетчиком. ...

    HTMLWix
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка сайта с 11-ю разделами

    Сайт с 10-ю разделами, с главной новостной страницей и 8-ю разделами с возможностью пополнять информацию с личного аккаунта, с формой заказа каждый раздел. И последний раздел с контактами и картой месторасположения. То есть это будет ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оформление парикмахерской

    Необходимо оформить окна парикмахерской. Желательно светорассеивающим баннером, с внутренней подсветкой. Необходимо макеты оформить по мотивам "Мастер и Маргарита", точнее экранизации с Ковальчук. Один кадр, где Маргарита намазалась волшебным кремом Азазелло и смотрится в зеркало. А ...

    Наружная реклама4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оформление магазина-кафе

    $100

    нужны макеты для оформления фасада магазина-кафе самоклеющейся пленкой на окна. Сколько будет стоить ваша работа, если размеры окон: высота 130см, ширина 104 см. — таких окон 4 шт? И в таком же стиле режим работы магазина ...

    Наружная реклама1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оформление интерактивной стены в детском саду

    $50

    Необходимо разработать макет для интерактивной стены в детском саду. Размер стены длина 8,88 м высота 2,07м. По изготовления есть два варианта: либо роспись стен с возможностью закрепления отдельных съемных элементов, либо панели ПВХ с нанесением ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Макет баннера для автосервиса

    Необходимо разработать макет баннера, размер: 1,3*6,5м. (высота х длина). Стиль сохранить такой же как в файле визитки "sdelat_kak_tut". Изменить текст на "автосервис: рихтовка-покраска, ремонт двигателей, ремонт ходовой части. конт. телефон: 89247687788/89247603388 слева от текста картинка с выезжающей ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
masana
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Оформление интерактивной стены в детском саду
Хороший заказчик, буду рада еще поработать
Ирина, все очень быстро сделала, предложила новые решения. Проект еще не завершен по причине трудностей у заказчика.
Ответный отзыв
Apelsinkina
Полина 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$17
10 баллов
10 лет назад
Макет баннера для автосервиса
Четко поставленная задача, оплата в срок. Рекомендую как надежного заказчика
Полина, выполнила работу отлично. Не смотря на плохое качество исходный материалов. Рекомендую обращаться!
Ответный отзыв