Нужен дизайнер для полиграфии и наружки

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт14 заявок226 просмотров

Условия: почасовка, 200 р./час

Обязанности: разработка полиграфии и наружной рекламы, после уточнения всех навыков возможно буду еще чем-то загружать.

Работа с переменной нагрузкой (сегодня есть, завтра нет).

Ссылки на портфолио в проект.

11 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Оформление интерактивной стены в детском саду

    $50

    Необходимо разработать макет для интерактивной стены в детском саду. Размер стены длина 8,88 м высота 2,07м. По изготовления есть два варианта: либо роспись стен с возможностью закрепления отдельных съемных элементов, либо панели ПВХ с нанесением ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработчик рекламных листовок

    требуется на постоянную работу фрилансер по разработке рекламных листов. компания занимается предоставлениям услуг доступа к сити интернет, установкой охранных систем, спутникового тв, и много различных видов действия!

    Наружная реклама18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер

    Требуется фрилансер-дизайнер, готовый поработать удаленно. Разработка дизайн-макетов наружной рекламы и полиграфической продукции для РА в г.Южно-Сахалинске.

    Наружная реклама27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Бренд волл

    $5

    Требуется специалист, работающий в Corel Draw. надо нужным узором расположить логотипы для изготовления Брендволла. Срочно

    Наружная реклама2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет плёнки на окна

    $20

    макет, на метало-пластиковый входной блок, для фитнес клуба. общей площадью 6м.кв. большая часть макета- это крупно написанные короткие фразы (в виде " спорт" "акробатика" "занятия для детей") или крупные фото. есть текст и примерные ...

    Наружная реклама17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать бумажного динозавра, вставить в баннер

    $100

    Раньше у нас был такой паучок https://farm3.staticflickr.com/2936/14741431255_3fca994f35_o.jpg, он стоял перед входом в офис. Но потом сменили фирменный стиль с синего на серо оранжевый. Стиль можно увидеть через наш сайт www_jnetwork_kz. Там на каждой странице ...

    WordPress
    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн флаера, наружной рекламы, банеров.

    Открытие магазина (отдела) хоз товаров и бытовой химии, в помещении в котором находится магазин сувениров игрушек и все для праздника. Требуется сделать. 1. рекламный банер-1,1х2,6 (вертикально 2,6 высота) ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн автомобиля

    $100

    Полная визуализация и брендирование с трех сторон автомобиля (правый и левый борт, крышка багажника). Без предоплаты,утверждаем оплачиваем вы исходники.

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад