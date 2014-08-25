2 баннера на магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен32 заявки251 просмотр

Необходимо нарисовать 2 баннера на магазин.

На одном четко разместить логотип (он имеется уже разработанный) с малиной в стиле аптеки.

На втором баннере разместить дисконт и надпись "Скидки до 15%".

Все необходимые заготовки предоставлю и фирменный стиль.

Четко пишите срок и сумму.

Портфолио и опыт обязателен.

В личку не писать!

Прикрепил к заданию размеры баннеров в мм.

11 лет назад
rammex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

kamazya
36 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$85
3 дня
Работа выполнена как всегда в срок и просто классно! Благодарен, рекомендую всем.
Прозрачен в общении. Четко дает понять, какую отдачу хочет получить от исполнителя, и что конкретно в макете нуждается в доработке. С хорошим настроем, без негатива.)

Заявки фрилансеров

kamazya
36 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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