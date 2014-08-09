Условия: почасовка, 200 р./час Обязанности: разработка полиграфии и наружной рекламы, после уточнения всех навыков возможно буду еще чем-то загружать. Работа с переменной нагрузкой (сегодня есть, завтра нет). Ссылки на портфолио в проект.
Дизайн рекламного щита
Добрый день уважаемые веблансеры.
Благотворительному фонду требуется дизайн рекламного щита 3*6 для помощи девочке инвалиду.
Заинтересовавшихся приглашаю в скайп(указан в профиле).
Заявки фрилансеров
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