2 Баннера на магазин

Условия: почасовка, 200 р./час Обязанности: разработка полиграфии и наружной рекламы, после уточнения всех навыков возможно буду еще чем-то загружать. Работа с переменной нагрузкой (сегодня есть, завтра нет). Ссылки на портфолио в проект.