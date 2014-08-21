Условия: почасовка, 200 р./час Обязанности: разработка полиграфии и наружной рекламы, после уточнения всех навыков возможно буду еще чем-то загружать. Работа с переменной нагрузкой (сегодня есть, завтра нет). Ссылки на портфолио в проект.
2 Баннера на магазин
Необходимо отрисовать 2 баннера на магазин: 2400 * 1830 мм
Баннера должны быть оформлены стиле коллажей.
1 баннер:66% бытовая химия, 34% канцелярские товары
2 баннер: детская одежда, элементы питания, бритвенные принадлежности...
Портфолио обязательно.
Цену и срок указываем четко и сразу.
Выбранный исполнитель
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