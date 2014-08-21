2 Баннера на магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен14 заявок195 просмотров

Необходимо отрисовать 2 баннера на магазин: 2400 * 1830 мм

Баннера должны быть оформлены стиле коллажей.

1 баннер:66% бытовая химия, 34% канцелярские товары

2 баннер: детская одежда, элементы питания, бритвенные принадлежности...

Портфолио обязательно.

Цену и срок указываем четко и сразу.

11 лет назад
rammex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

kamazya
36 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$50
7 дней
Баннера Катерина выполнила четко. Требования и размеры были не малыми, но это никак не отразилось на качестве работы. Большое спасибо за оперативность!
Чем выше требования, тем лучше конечный результат. Владимир умеет задать тон работе, чтобы планка качества всегда оставалась на высоте. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

kamazya
36 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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