Переделать из картинки в векторный формат *.ai, *.pdf, *.eps. 71х71мм с учётом того что с каждой стороны срежется по 3мм Взята обычная картинка в хорошем качестве. Необходимо переделать в векторный формат дла ...
Афиша к клубному мероприятию
Афиша к клубному мероприятию (формат А4). В стилистике кампании. Ярко, контрастно, стильно, серьезно и в то же время адаптировано под молодежь.
Примечание: Не для печати. Строго для использования в цифровом виде (RGB).
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