Наружная реклама, полиграфия, отрисовка-векторизация
Образование - высшее художественное.
Опыт работы - 10 лет в наружной рекламе, 6 лет в онлайн-полиграфии.
Основная специализация - быстрая векторизация, макеты для полиграфии и наружной рекламы, рекламные банера
Портфолио
- Рекламный баннер на сайт316 просмотров
- Флаер (евроформат, одностороний)523 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
9 баллов
8 лет назад
Выбрала Руту для исполнения заказа и не ошиблась!!! Работа была тяжелая, много корректировок с моей стороны, но Рута сумела понять что именно мне нужно, сработала очень профессионально! И в итоге плакат получился, именно тот что я хотела! Спасибо большое!
Ответный отзыв
Приятное и конструктивное сотрудничество. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую
$5
10 баллов
8 лет назад
Работа понравилась. Чувствуется, что фрилансер хорошо знает своё дело. Планирую обращаться в дальнейшем по схожим задачам
Ответный отзыв
Заказчик сформулировал четкое ТЗ, что составило 90% успеха проекта. Легкая коммуникация, оплата - своевременная. Очень рекомендую
$4
10 баллов
8 лет назад
Спасибо за сотрудничество. Качественная и хорошая работа. Всем рекомендую
Ответный отзыв
Все договоренности четко соблюдены. Рекомендую
$5
10 баллов
8 лет назад
Хороший исполнитель, адекватные цены, быстрое выполнение задачи, соблюдение сроков. В общем всё сделано без нареканий, на должном уровне + на выбор были предоставлены 2 варианта лого вместо одного, что было очень приятно. Рекомендую! Обращайтесь, не прогадаете :)
Ответный отзыв
Сплошное удовольствие от сотрудничества! супер четкое ТЗ, приятное общение! Получила от работы больше даже, чем рассчитывала. Очень рекомендую!
$7
10 баллов
8 лет назад
Все было сделано в срок. И качественно. Очень радует работа и предоставляет сразу несколько вариантов.
Ответный отзыв
От заказчика было максимально четкое ТЗ, что гарантирует хороший результат. Приятно было работать!
Верстка полиграфии
6 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#68
Наружная реклама
5 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#33
Иллюстрации и Рисунки
4 отзыва
$5/час
от $5от 2 часов
#103
Логотипы и Знаки
3 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
#230