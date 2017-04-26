Выбрала Руту для исполнения заказа и не ошиблась!!! Работа была тяжелая, много корректировок с моей стороны, но Рута сумела понять что именно мне нужно, сработала очень профессионально! И в итоге плакат получился, именно тот что я хотела! Спасибо большое!