Ot_ruta

Рута Ot_ruta

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Наружная реклама, полиграфия, отрисовка-векторизация

Образование - высшее художественное.

Опыт работы - 10 лет в наружной рекламе, 6 лет в онлайн-полиграфии.

Основная специализация  - быстрая векторизация, макеты для полиграфии и наружной рекламы,   рекламные банера

Портфолио

Отзывы заказчиков

anire-take
Екатерина 
42 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$5
9 баллов
8 лет назад
Рекламный плакат
Выбрала Руту для исполнения заказа и не ошиблась!!! Работа была тяжелая, много корректировок с моей стороны, но Рута сумела понять что именно мне нужно, сработала очень профессионально! И в итоге плакат получился, именно тот что я хотела! Спасибо большое!
Приятное и конструктивное сотрудничество. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую
Ответный отзыв
veresk22
Борис 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Сделать коллаж. часы-браслеты
Работа понравилась. Чувствуется, что фрилансер хорошо знает своё дело. Планирую обращаться в дальнейшем по схожим задачам
Заказчик сформулировал четкое ТЗ, что составило 90% успеха проекта. Легкая коммуникация, оплата - своевременная. Очень рекомендую
Ответный отзыв
Iren9
Ирина 
33 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$4
10 баллов
8 лет назад
Создать логотип
Спасибо за сотрудничество. Качественная и хорошая работа. Всем рекомендую
Все договоренности четко соблюдены. Рекомендую
Ответный отзыв
alexbard
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать логотип как на примере
Хороший исполнитель, адекватные цены, быстрое выполнение задачи, соблюдение сроков. В общем всё сделано без нареканий, на должном уровне + на выбор были предоставлены 2 варианта лого вместо одного, что было очень приятно. Рекомендую! Обращайтесь, не прогадаете :)
Сплошное удовольствие от сотрудничества! супер четкое ТЗ, приятное общение! Получила от работы больше даже, чем рассчитывала. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
guest_14919214664454
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Флаер для вело пробега
Все было сделано в срок. И качественно. Очень радует работа и предоставляет сразу несколько вариантов.
От заказчика было максимально четкое ТЗ, что гарантирует хороший результат. Приятно было работать!
Ответный отзыв
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Верстка полиграфии
6 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#68
Наружная реклама
5 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#33
Иллюстрации и Рисунки
4 отзыва
$5/час
от $5от 2 часов
#103
Логотипы и Знаки
3 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
#230