Листовка А5/2 – в неоновом стиле

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт12 заявок293 просмотра

Листовка А5 формата двусторонняя в неоновом стиле.

Нужен стильный, яркий дизайн, а не раскладка текста на плоскости...

аудитория: директора/собственники кафе, баров, ресторанов

тз готово.

срок – на завтра на вечер

бюджет антикризисный

14 лет назад
delomaster
Андрей 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
$25
1 день
ТОП-10
Верстка полиграфии

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
ТОП-10
Верстка полиграфии

  • Похожие заказы

  • Акционный купон

    $25

    Двухсторонний Купон - Акция. Размер 95х95мм; Инфа: - Бессрочная Акция! - Предъявителю купона скидка 20% на спортивные тренажеры от компании «СпортСпорт». Лицевая часть - имиджевая картинка – привлекающая внимание (связь со ...

    Верстка полиграфии33 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флаер - дизайн, макет

    Нужно сделать макет двустороннего флаера, размер 10х15. На одной стороне будет уменьшенная афиша (она есть с исходниками для А3, вам только нужно подогнать под размер флаера), С другой стороны будет текст, типа ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка интернет-журнала

    Интернет-журнал по образу и подобию существующего печатного издания InVertum (www.ivmag.org), первоначальный объем 50 разворотов, 8-10 номеров в 2011, первый номер - к 15 февраля 2011.

    Верстка полиграфии12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Изменить пропорции баннера в векторе

    $10

    Есть баннер размером 5 на 2 метра. Надо поменять ему пропорции, сделать размером 130 на 30 мм, для вставки в печатный буклет. Сделан в векторе, есть исходники в ai. Как он выглядит, можно посмотреть во ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Буклет

    Нужно сделать макет буклета А5, 4 страницы.Детальное тз при переписке . Мой Skype : Evgeniy.web

    Верстка полиграфии17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка буклета

    Нужна верстка буклета по виски и подготовка к печати. Размер буклета 20x20 см. Количество двусторонних листов (включая титульный и последний) – 9, количество страниц соответственно – 18. В приложенном файле ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Афиша к клубному мероприятию

    $65

    Афиша к клубному мероприятию (формат А4). В стилистике кампании. Ярко, контрастно, стильно, серьезно и в то же время адаптировано под молодежь. Примечание: Не для печати. Строго для использования в цифровом виде (RGB).

    Верстка полиграфии1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад