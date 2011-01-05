Надо сделать дизайн этикетки для печати

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Закрыт38 заявок605 просмотров

Надо сделать дизайн этикетки для печати без особых изысков ,но стильно и красиво.пищевой продукт.

14 лет назад
kondrat75
Виктор 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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