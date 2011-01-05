Нужно сделать макет двустороннего флаера, размер 10х15. На одной стороне будет уменьшенная афиша (она есть с исходниками для А3, вам только нужно подогнать под размер флаера), С другой стороны будет текст, типа ...
Надо сделать дизайн этикетки для печати
Надо сделать дизайн этикетки для печати без особых изысков ,но стильно и красиво.пищевой продукт.
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