Ищу специалиста, который сможет протолкнуть рекламу по заказу студенческих работ в google Обязательен опыт Умение вбивать купоны и наличие купона Оплата по частям после того, как кампания пройдет модерацию половину и оставшуюся сумму через 18 дней.
- $50Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать 2 шапки для двух образовательных сайтов и 2 фавикона. Просто, с изюменкой, недорого. Оплата по факту, без предоплаты.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Постинг на форумах с ссылкой на сайт. Разместить на форумах информационное сообщение с анокром.Само сообщение может быть любого положительно – нейтрального характера. 1.Сайты на доменах второго уровня (не юкоз и не народ и им подобные), 2. ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Разместить на форумах информационное сообщение с анокром Само сообщение может быть любого положительно – нейтрального характера. Каждые 15 сообщений слова в анкоре будут меняться, общий бюджет 1500 рублей. 1.Профили авторов не должны быть нулевыми, сайты на ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $150
Тизерная сеть для показа платных объявлений на сайтах вебмастеров, с оплатой за клики. Включает себя программную часть, административный раздел, раздел для рекламодателей, раздел для вебмастеров, подключение к платежной системе для получения и выплат средств, внутренняя ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад