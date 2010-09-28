lm39

Василий lm39

 
42 годаРоссия/Новосибирск
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рекламная кампания в google

    $50

    Ищу специалиста, который сможет протолкнуть рекламу по заказу студенческих работ в google Обязательен опыт Умение вбивать купоны и наличие купона Оплата по частям после того, как кампания пройдет модерацию половину и оставшуюся сумму через 18 дней.

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разместить на форумах сообщение с анкором

    $50

    Постинг на форумах с ссылкой на сайт. Разместить на форумах информационное сообщение с анокром.Само сообщение может быть любого положительно – нейтрального характера. 1.Сайты на доменах второго уровня (не юкоз и не народ и им подобные), 2. ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разместить сообщение по форумам с анкором

    $50

    Разместить на форумах информационное сообщение с анокром Само сообщение может быть любого положительно – нейтрального характера. Каждые 15 сообщений слова в анкоре будут меняться, общий бюджет 1500 рублей. 1.Профили авторов не должны быть нулевыми, сайты на ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тизерная система

    $150

    Тизерная сеть для показа платных объявлений на сайтах вебмастеров, с оплатой за клики. Включает себя программную часть, административный раздел, раздел для рекламодателей, раздел для вебмастеров, подключение к платежной системе для получения и выплат средств, внутренняя ...

    Новости для сайта
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад