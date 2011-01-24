Ручной поиск данных и обработка.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт17 заявок507 просмотров

Требуется искать определённые данные и вносить их в иксель.

Обязательно нужен скайп и возможность говорить голосом.

14 лет назад
alexbeginin
Александр 
54 года
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров