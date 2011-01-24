1. наполнениеь интернет-магазин товаром скопированным с другого сайта.Около 2000 позиций с описанием(фото+характеристики) 2. настройка поиска по заданным параметрам. 3.Верстка страниц Прошу озвучивать цену как за отдельнй пункт работы,так и в целом
Требуется заполнение сайта
Требуется заполнение сайта на MODx. Пишите стоимость за тысячу позиций в количество времени для заполнения, если все устроит позиций будет очень много. За дополнительными вопросами в личку, предложения только у кого есть опыт работы на MODx. Отзыв по результату работы в любом случае
Выбранный исполнитель
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