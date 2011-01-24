Требуется заполнение сайта

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Закрыт5 заявок313 просмотров

Требуется заполнение сайта на MODx. Пишите стоимость за тысячу позиций в количество времени для заполнения, если все устроит позиций будет очень много. За дополнительными вопросами в личку, предложения только у кого есть опыт работы на MODx. Отзыв по результату работы в любом случае

MODX
14 лет назад
siteplus1
Денис 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

radiksyzran
Радик 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$150
2 дня

Заявки фрилансеров

radiksyzran
Радик 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад