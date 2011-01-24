Наполнить интернет магазин на уми

Всем доброго утра.

Требуется наполнить магазин новыми товарами, порядка 200 новых позиций, также правка старых описаний. Требуется творческий и рукастый мастер, которому будет не сложно в тексте описания сделать перелинковку еа каталог или обзор этого продукта.

Приветсвуется знание вордпресса и джумлы.

Оплата по факту или поэтапно яндексом или переводом на карту.

Предлагайте цену за 1 товар.

Возможно долговременное сотрудничество.