Зарегистрировать сайт it-фирмы в каталогах

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Завершен2 заявки163 просмотра

1) Зарегистрировать сайт фирмы в КАТАЛОГАХ ФИРМ (Российских).

2) Каталоги с ТИЦ=10 и меньше не интересуют.

3) Данные для регистрации – адрес, телефон, САЙТ (разумеется!) и т.д. дам.

4) Пишем сюда цену, ссылки нормальные, без всяких nofollow, noindex и т.д.

5) Да, и перед внесением в каталог обязательно проверьте, нет ли нас там уже!

14 лет назад
nworm
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

hochu_bablo
Василий 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$56
7 дней
Василий отличается старательностью. Во время работы предлагал и бесплатно выполнял различные дополнителные улучшения в текстах описаний и местах, откуда можно получить ссылки. Понравилось сотрудничать.
Сотрудничество с Андреем принесло только положительные эмоции. Всегда конструктивный диалог и плодотворная работа. РЕКОМЕНДУЮ

Заявки фрилансеров

hochu_bablo
Василий 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад